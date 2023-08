Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich unbekannte Täter in der Lothringer Dell gleich an zwei Pkw zu schaffen. Die Täter entwendeten neben den jeweiligen Fahrzeugscheinen auch den Führerschein einer 36-Jährigen. Die Fahrzeuge waren nach Angaben der Geschädigten im fraglichen Zeitraum unverschlossen. Deshalb: Autos unbedingt immer verschließen - egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! Die Polizei bittet Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich bei der Polizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2250 zu melden. |gus

