POL-PPWP: Hausfriedensbruch: Mann fällt unangenehm auf

Kaiserslautern (ots) - Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Montagabend, dass ein Kind samt Kuscheltier und Kissen in der Hand am Straßenrand stehen würde und versuche, Autos anzuhalten. Wie sich herausstellte, war der Zehnjährige in einer Jugendeinrichtung in der Südwestpfalz untergebracht. Da er sich dort jedoch nach eigenen Angaben unwohl fühle, wollte er zu seiner ehemaligen Pflegefamilie ...

mehr