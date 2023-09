POL-VIE: Autofahrer fährt Frau auf Lastenrad an - einmal leicht verletzt

Kreis Viersen (ots) - Die Polizei Viersen musste gestern zwei Wohnungseinbrüche in Süchteln sowie Lobberich aufnehmen. In beiden Fällen stiegen Unbekannte Täterinnen oder Täter in Einfamilienhäuser ein. In Lobberich auf der Straße 'Am Ludbach' öffneten die Unbekannten die Terassentür des Hauses durch aufhebeln. Die Bewohner waren Sonntag, den 10.09., in Urlaub ...

