Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zu Fuß entlang der Autobahn Richtung Berlin: Unerlaubte Einreise aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Donnerstagmittag deckten Einsatzkräfte die unerlaubte Einreise von acht Personen an der Bundesautobahn 12 auf. Die mutmaßlichen Schleuser sind flüchtig.

Gegen 13:15 Uhr erhielt die Bundespolizei die Information über mehrere Personen, welche zu Fuß auf dem Grünstreifen neben der Bundesautobahn 12 in Richtung Berlin unterwegs sein sollen. Alarmierte Einsatzkräfte verlegten unverzüglich in Richtung Anschlussstelle Briesen und kontrollierten kurz darauf acht Männer an der Autobahn. Hierbei handelte es sich um indische Staatsangehörige im Alter zwischen 18 und 40 Jahren, die über keine erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland verfügten. Ersten Erkenntnissen zufolge reisten sie in der Nacht mit verschiedenen Fahrzeugen aus Polen ein.

Die Bundespolizei nahm die Personen in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts gegen die mutmaßlich Geschleusten ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Beamtinnen und Beamten die Männer zur zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt weiter.

Gegen die unbekannt gebliebenen Schleuser hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

