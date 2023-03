Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: KI/NMS - Geburtstagskaffee kann doch stattfinden; Landes- und Bundespolizei stellen vermisste Frau fest

Kiel/Neumünster (ots)

Gestern Mittag erschien eine ältere Frau bei der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster. Die 85-Jährige gab an, dass sie ihre Freundin vermisse, die sie zum Geburtstagkaffee eingeladen hatte.

Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Kaffeebesuch in Kiel mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren war. Kieler Bundespolizisten konnten durch die Videoüberwachung feststellen, dass die ältere Frau in den Zug Richtung Neumünster gestiegen war.

Es wurde eine Nachsuche nach der Vermissten gestartet. Ein Bundespolizist erinnerte sich, die Frau vor Kurzem gesehen zu haben, als sie den Neumünsteraner Bahnhof verlassen hatte.

Eine Streife der Landespolizei konnte die Frau schließlich am ZOB feststellen und brachte sie zur Freundin, wo nun doch noch der gemeinsame Geburtstagskaffee stattfinden konnte.

Die enge Zusammenarbeit von Landes- und Bundespolizei hat auch hier funktioniert: Polizei dein Freund und Helfer.

