Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Bundespolizisten bewiesen eine "gute Nase"! Dieb im Bahnhof verhaftet

Neumünster (ots)

Weil eine Bundespolizeistreife im Bahnhof Neumünster im Vorbeigehen bei einem jungen Mann Cannabisgeruch wahrgenommen hatte, entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle. Diese endete für den 26-Jährigen in der JVA.

Eine "gute Nase" bewiesen Bundespolizisten gestern Abend gegen 19.30 Uhr im Bahnhof Neumünster. Bei einem Streifengang vernahmen die Polizisten starken Cannabisgeruch bei einem Mann.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten ermitteln, dass nach dem 26-jährigen Polen mehrfach gefahndet wurde. Unter anderem suchte ihn eine Staatsanwaltschaft mittels Haftbefehl wegen Diebstahl. Er war bereits 2020 zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er diese nicht bezahlt hatte und sich auch der Ladung zum Haftantritt nicht gestellt hatte, wurde er jetzt verhaftet und ihm auf der Wache der Bundespolizei die Möglichkeit gegeben, die geforderten 3450,- Euro zu bezahlen. Da er selbst nicht so viel Geld hatte und auch ein telefonisch kontaktierter Bekannter ihm nicht weiterhelfen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert in der er die nächsten 115 Tage verbringen muss.

Die durch den Geruch vermuteten Drogen konnten allerdings nicht bei ihm aufgefunden werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell