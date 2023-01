Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall fordert 28.000 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Ein Blechschaden geschätzt in Höhe von rund 28.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Porsche-Fahrer am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, auf der Zeughausstraße verursacht hat. Ein 37-jähriger Fahrer eines Porsche Cayenne war auf der Zeughausstraße unterwegs und bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 76-Jähriger mit einem Ford Transit abbremste. Daraufhin prallte der Porsche gegen das Heck des Ford, der noch gegen eine Hauswand geschoben worden ist. Der Sachschaden am Transit beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 18.000 Euro und am Porsche auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell