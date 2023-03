Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: PI - Bundespolizei bringt mehrfachen Dieb in Untersuchungshaft

Pinneberg (ots)

Da einem Mann mindestens 10 Diebstähle nachgewiesen werden können, er keinen festen Wohnsitz hat und Fluchtgefahr besteht, erließ ein Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn.

Gestern Abend gegen 19.00 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen 28-jährigen Mann im Bahnhof Pinneberg. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er mittels Untersuchungshaftbefehl und mehrere Aufenthaltsermittlungen gesucht wurde. Der Mann hatte im Jahr 2022 mindestens acht, und in diesem Jahr bereits zwei nachgewiesene Diebstähle in Läden, Tankstellen und Geschäftsräumen begangen. Da er ohne festen Wohnsitz ist und Fluchtgefahr besteht, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl gegen den 28-Jährigen. Jetzt wurde er von den Bundespolizisten verhaftet und nach Vorführung vor dem zuständigen Haftrichter in die JVA eingeliefert. Hier wartet der Mann nun auf seine Hauptverhandlung.

