Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Vermeintlicher Dieb bietet Beute einem Polizisten in Zivil an

Elmshorn (ots)

Ein Junge hat auf dem Bahnhofsvorplatz in Elmshorn einem Mann einen zugelassenen E-Scooter zum Kauf angeboten. Sein Pech, der Mann war ein Bundespolizist auf Zivilstreife.

Gestern Abend gegen 22.30 Uhr kam ein Junge auf einem E-Scooter einem Mann auf dem Bahnhofsvorplatz entgegen. Der 13-Jährige hielt an und fragte den Mann mehrfach, ob dieser den E-Scooter nicht für 30,- Euro kaufen wolle. Als der Bundespolizist auf Zivilstreife daraufhin seine uniformierten Kollegen alarmierte, nahm der Junge auf dem Scooter Reißaus. Nach kurzer Suche konnte er durch die Beamten in der Nähe in Gewahrsam genommen werden. Der E-Scooter wäre ihm selbst gerade angeboten worden und er wäre jetzt angeblich nur auf Probefahrt. Da er weiter widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Scooters machte und dieser auf eine andere, ihm nicht bekannte Person angemeldet war, gingen die Bundespolizisten von einem Diebstahl aus und stellten den fahrbaren Untersatz sicher. Der polizeilich bekannte 13-jährige wurde an seinen Erziehungsberechtigten übergeben und der Sachverhalt an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell