Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtragsmeldung: Lebensgefährlich verletzte Radfahrerin verstorben

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am späten Samstagnachmittag teilt das behandelnde Klinikum mit, dass die am Vormittag in Niederkrüchten-Elmpt auf der Overhetfelder Straße lebensgefährlich verletzte Radfahrerin (Meldungsnummer 910) leider ihren schweren Verletzungen erlegen ist. /Ren (911)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell