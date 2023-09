Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am späten Samstagvormittag kam es in Nettetal Lobberich am Kreisverkehr Breyeller Straße / Kampstraße / Fenlandring zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die 17-jährige Nettetalerin hatte zuvor die Fahrbahn des Fenlandringes im Bereich des Kreisverkehrs an einem Zebrastreifen überqueren wollen. Hierbei war sie durch den 73-jährigen PKW-Fahrer aus Nettetal offensichtlich übersehen worden. Durch den Zusammenstoß zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sollten Sie Zeuge dieses Vorfalls gewesen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-1150. /Ren (912)

