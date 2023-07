Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: 83-Jähriger bei Schwelbrand verstorben

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 20.07.2023, ist ein Senior in Pattensen, Ortsteil Jeinsen, in seiner Wohnung durch einen Schwelbrand verstorben. Zuvor wurde eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration am Mehrparteienhaus festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde aufgrund eines Brandes gegen 20:50 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zu einem Mehrparteienhaus in die Ostlandstraße in Pattensen gerufen. Die erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration bestätigte sich durch die Messung der Freiwilligen Feuerwehr, sodass eine anwesende Bewohnerin aus dem Mehrparteienhaus evakuiert wurde. In einer Wohnung im Parterrebereich, welche von außen einsehbar war, stellten die Einsatzkräfte eine leblose Person fest. Die 83-jährige Person verstarb infolge des Schwelbrandes. Die Ursache des Gasaustrittes und des Schwelbrandes sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Todesermittlung eingeleitet. /bo, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell