POL-H: Zeugenaufruf: Fahrer zu einem Verkehrsunfall in Hannover-List gesucht

Hannover (ots) - Ein 14-jähriges aus Bitterfeld-Wolfen stammendes Mädchen wurde am heutigen Dienstag wohlbehalten angetroffen. Sie war seit Mittwoch, 12.07.2023, auch in Hannover per Öffentlichkeitsfahndung von der Polizei gesucht worden. Die 14-Jährige verließ am Mittwoch, 12.07.2023 gegen 07:30 ihr Zuhause und war seitdem vermisst(Wir berichteten: ...

mehr