POL-H: Barsinghausen: Vermeintlicher Mann auf Nachbargrundstück verängstigt Seniorin - Polizei macht kuriose Entdeckung

Hannover (ots) - Nach einem erneuten Übergriff auf eine Frau in der Feldmark bei Ilten am Montag, 17.07.2023, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann kam in Haft. Der 32-Jährige steht zudem im Verdacht, in der Vergangenheit acht ähnliche Taten in dem Bereich begangen zu haben. Nach ...

mehr