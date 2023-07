Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei nimmt Tatverdächtigen zu Serie von Übergriffen auf Frauen und Jugendliche im Bereich Ilten fest

Hannover (ots)

Nach einem erneuten Übergriff auf eine Frau in der Feldmark bei Ilten am Montag, 17.07.2023, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann kam in Haft. Der 32-Jährige steht zudem im Verdacht, in der Vergangenheit acht ähnliche Taten in dem Bereich begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Lehrte begegnete am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr eine 46-Jährige auf einem Feldweg bei Ilten dem 32-Jährigen. Nachdem dieser an der Frau vorbeigegangen war, soll er sie von hinten gepackt haben. Die Frau wehrte sich vehement gegen den Angriff, weshalb der Mann von ihr abließ und die Flucht ergriff. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Bei der sofortigen Fahndung im näheren Umfeld entdeckte die Polizei den 32-Jährigen und nahm ihn vorläufig fest.

Bei der Überprüfung des Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass dieser zuletzt in einer psychiatrischen Klinik in Ilten auf Probe untergebracht war. Nach seiner Festnahme wurde er am Montag in den Maßregelvollzug in Mohringen gebracht. Dort verbüßte der verurteilte Gewalttäter vor seinem Aufenthalt in der Iltener Klinik eine Haftstrafe.

Die Ermittlungen zu dem Übergriff dauern an. Die Polizei geht aufgrund des Ablaufs der Taten sowie Übereinstimmungen bei der Personenbeschreibung davon aus, dass es sich bei dem gefassten Tatverdächtigen um jenen Mann handelt, denen seit Dezember 2022 acht weitere Übergriffe auf Frauen, Jugendliche und ein zwölfjähriges Mädchen im Raum Ilten zugeordnet werden. Zuletzt hatte die Polizei Hannover mit einem Zeugenaufruf (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5552995) die Bevölkerung um Hinweise zu dem Täter gebeten. /ram, desch

