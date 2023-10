Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jährige unsittlich berührt, Zeugen gesucht

Leingarten (ots)

Am gestrigen frühen Abend (04.10.2023) kam es in der Stadtbahn der Linie 4 von Heilbronn in Richtung Eppingen zu einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige. Bisherigen Informationen zufolge, soll der bisher unbekannte Täter gegen 18:00 Uhr an der Haltestelle Rathaus (Heilbronn) zugestiegen und sich direkt neben die Geschädigte gesetzt haben. Etwas später bemerkte die Reisende offenbar wie der Tatverdächtige mit seinen Fingern mehrmals ihren Oberschenkel absichtlich berührte. Laut aktuellen Erkenntnissen verließ die junge Frau daraufhin umgehend ihren Sitzplatz und flüchtete in den vorderen Zugteil, um am Bahnhof Schwaigern den Zug zu verlassen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter 0711/ 870 35 0 zu melden. Der Täter, bei dem es sich um einen ca. 50 Jahre alten und 175 cm großen, südländisch aussehenden, dunkelhaarigen Mann handeln soll, konnte unerkannt fliehen. Weiterhin trug der Mann wohl einen Bart ohne Schnauzer und war mit einer schwarze Cargohose und einer schwarzen Kapuzen-Jacke bekleidet. Laut Zeugenaussagen trug er eine schwarze Sporttasche bei sich, über welche er seinen braunen Mantel gelegt haben soll.

