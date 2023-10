Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erstmeldung: Lagerhalle bei Saal in Vollbrand

Saal (ots)

Am Donnerstag, dem 05.10.2023 gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Lagerhalle (Stroh) in Hermannshof bei Saal gemeldet. Die Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird angeraten Türen und Fenster im Umkreis geschlossen zu halten. Die Landesstraße 211 ist am Einsatzort vollgesperrt. Umleitungen sind über angrenzender Dörfer nur bedingt möglich, da es sich zumeist um einspurige Wege handelt - eher über Saal. Es wird nachberichtet.

