POL-PDNR: Rollerfahrerflüchtet vor Polizei

Linz (ots) - Am 21.05.2023 kam es gegen 00:30 Uhr zu einer Beförderungserschleichung. Der Beschuldigte ließ sich mit dem Taxi vom Bahnhof Linz nach Windeck fahren. Am Zielort gab er an, dass er nicht genug Bargeld dabeihat und den fälligen Fahrpreis nachträglich entrichten will. Entgegen seiner Ankündigung wurde die Fahrt bis heute nicht bezahlt. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Fahrgast eingeleitet. ...

