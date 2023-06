Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer

Emsbüren (ots)

Am Montag kam es auf der Straße in Helschen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war gegen 6.45 Uhr in Richtung Hesselte unterwegs. Als er einen Lkw überholte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Liegen. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

