Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Lotte (ots)

Unbekannte sind in Alt-Lotte am Samstag (17.12.22) in ein Einfamilienhaus eingestiegen und entwendeten Bargeld und Schmuck. Das Haus steht an der Cappelner Straße, zwischen dem Honeburger Weg und dem Riegeweg. Die Täter hebelten in der Zeit von 17.15 Uhr bis 19.00 Uhr ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck in dreistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell