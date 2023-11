Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann in Kranenburg fest

Kleve - Kranenburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am 25. November 2023 gegen 23:00 Uhr einen Personenkraftwagen nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden auf Höhe der Ortslage Kranenburg. Hierbei wurde auch ein 50-jähriger Deutscher als Beifahrer festgestellt. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass Ihn die Staatsanwaltschaft Bochum mit einem Untersuchungshaftbefehl sucht. Der Gesuchte wurde noch vor Ort verhaftet und zu den Diensträumen der Bundespolizei nach Kleve gebracht. Am 26. November 2023 konnte der Mann durch die Bundespolizei dem Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt werden. Der diensthabende Richter eröffnete dem Beschuldigten den Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell