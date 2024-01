Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto aufgebrochen - Einbruch in Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto aufgebrochen

Bad Hersfeld. Eine Seitenscheibe eines grünen Skoda Octavia schlugen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.01.) ein. Anschließend stahlen die Langfinger eine blaue Steppjacke beziehungsweise Anorak sowie die Zulassungsbescheinigung des Pkw. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 150 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der August-Gottlieb-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pkw

Bad Hersfeld. Die Scheibe eines schwarzen VW Golf zerstörten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.01.) im Bereich einer Schule in der Wehneberger Straße. Anschließend durchsuchten die Täter den Innenraum den Fahrzeugs. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell