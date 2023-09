Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Drogendealer in der nördlichen Innenstadt von Dortmund festgenommen - Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0918

Am Montag (25. September) konnten Beamte der Polizei Dortmund einen mutmaßlichen Drogendealer in der nördlichen Innenstadt festnehmen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Polizei erhielt mehrere Hinweise zu einem Mehrfamilienhaus in der Schleswiger Straße. Aus einer Wohnung heraus sollen Drogen verkauft werden. Zivile Kräfte der Polizei Dortmund beobachteten daraufhin gegen 15.30 Uhr, dass polizeibekannte Drogenkonsumenten aus der Wohnung herauskamen. Bei der anschließenden Kontrolle der Personen stellten die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Betäubungsmittel sicher.

Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund durchsuchten die Polizisten daraufhin die Wohnung eines 46-jährigen Dortmunders. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten sie neben verschiedenen Betäubungsmittel auch weitere Gegenstände zur Verarbeitung der Drogen sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Einsatzkräfte nahmen den 46-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das zentrale Polizeigewahrsam. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell