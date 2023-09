Polizei Dortmund

POL-DO: Autodiebe kehren zum Tatort zurück - Festnahme in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0920

Nachdem zwei Autodiebe ein Auto einer Pizzeria gestohlen hatten, fuhren sie kurze Zeit später an der Tatörtlichkeit wieder vorbei. Dieses kluge Verhalten wurde mit einer Festnahme belohnt.

Um 17.30 Uhr wurde der Diebstahl eines Firmenfahrzeugs an der Waltroper Straße gemeldet. Auf einer vorhandenen Videoüberwachung konnten zwei Täter beobachtet werden, wie sie in das Auto einstiegen und auf der Mengeder Straße in Richtung Norden flüchteten. Als die Beamten den Sachverhalt am Tatort aufnahmen, fuhren die Täter wieder vorbei und bogen in die Brechtener Straße ein. Streifenwagen aus der bereits eingeleiteten Fahndung konnten sie dort fahrenderweise antreffen. Beim Anblick der Polizei versuchten sie zu Fuß zu flüchten, vergeblich.

Die Beamten nahmen die beiden Insassen fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert und unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Polizeigewahrsam leistete er zudem noch Widerstand. Die Identität der beiden konnte zunächst nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

