POL-DO: Vorsätzliche Brandstiftung in Dortmund-Lindenhorst: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0913 Nach einer Handy-Unterschlagung in einem Supermarkt an der Wismarer Straße in Dortmund am 20. September (Mittwoch) konnte die Polizei Dortmund drei Tage danach einen Ermittlungserfolg verbuchen. Die Beamten nahmen an der Geleitstraße einen Tatverdächtigen (19, aus Dortmund) fest. ...

