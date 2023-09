Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sexuelle Belästigung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Eschwege (ots)

Opfer einer sexuellen Belästigung wurde gestern Abend (18.9. / 18:05 Uhr) eine 19-jährige Frau aus Eschwege in der Regionalbahn 87 (Zugnummer: 24086) auf der Fahrt von Eschwege in Richtung Göttingen. Ein bislang unbekannter Mann soll die junge Frau gegen ihren Willen körperlich berührt und ihr unsittlich in den Schritt gefasst haben. Die 19-Jährige war durch den Vorfall so eingeschüchtert, dass sie ihren Halt in Eschwege-Niederhone verpasste und bis Bad Sooden-Allendorf weiterfuhr. Eine weitere Reisende half der Frau und wählte für sie den Notruf.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder selbst Opfer einer dieser Taten wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell