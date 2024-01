Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tresor entwendet - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Tresor entwendet

Bad Salzschlirf. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (04.01.) Zutritt zu einem Hotel in der Bahnhofstraße. Im Bereich der Rezeption entwendeten sie einen Tresor mit einer geringen Menge Bargeld. Über eine Notfalltür im Erdgeschoss verließen sie das Gebäude wieder. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Hünfeld. Unbekannte Täter hebelten am Sonntag (31.12.), gegen 18.55 Uhr, an einem Garagentor eines Einfamilienhauses im Panoramaring. Derzeitigen Erkenntnissen nach ließen sie aufgrund der ausgelösten Alarmanlage von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

