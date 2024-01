POL-OH: Plakette zerkratzt

Heringen (ots) - Am Mittwoch (03.01.), gegen 18:18 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines Opel Meriva aus Heringen die Landesstraße 3172 von Harnrode kommend in Richtung Heringen. In der Ortslage Lengers geriet er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit der entgegenkommenden 38-jährigen Fahrerin eines Opel Astra aus Heringen. Beide Fahrzeugführer sowie ein 8-jähriges ...

