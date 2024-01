Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

FD

Skoda beschädigt - Hinweise erbeten

Gersfeld. Am Dienstag (02.01.) parkte ein Gersfelder zwischen 20 und 22 Uhr seinen dunkelgrauen Skoda Arona auf dem Parkplatz des Von-Steinrück-Hauses in der Schulstraße. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 96120.

Polizeistation Hilders

9.000 Euro Sachschaden

Petersberg. Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (04.01.). Ein 21-jähriger Jaguar-Fahrer befuhr gegen 21.55 Uhr in Petersberg die L 3174 aus Richtung Margretenhaun kommend und wollte nach links auf die B 458 abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Lkw-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Dipperz unterwegs war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Alheim. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ludwigsau befuhr am Donnerstag (04.01.), gegen 19.55 Uhr, die Baumbacher Straße aus Richtung L 3253 kommend und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Ludwigsecker Straße einbiegen. Aus bislang unklarer Ursache geriet der 19-Jährige auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich auf der Fahrbahn, kam nach links von dieser ab, kollidierte mit dem Bordstein gefolgt von einer Sandsteinmauer. Da der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro.

Kollision zwischen zwei Fahrzeugen

Bebra. Ein Opel-Kombi-Fahrer aus Sontra befuhr am Donnerstag (04.01.), gegen 14.55 Uhr, die Hersfelder Straße aus Richtung Röse-Kreisel kommend und bog nach links auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes ein. Währenddessen fuhr ein Audi-Fahrer aus Rotenburg von dem Parkplatz kommend nach links auf die Hersfelder Straße und stieß dabei frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Opel-Kombi-Fahrers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.750 Euro.

Metallpfosten beschädigt

Rotenburg. Ein Alheimer Ford-Kombi-Fahrer befuhr am Donnerstag (04.01.), gegen 14 Uhr, den Waldweg aus Richtung des Parkplatzes vom Einkaufszentrum kommend in Richtung Busbahnhof. Auf Höhe der Parkplatzausfahrt kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei in der Fahrbahnmitte befindlichen Metallpfosten. Es entstand Gesamtschaden von rund 6.500 Euro.

Nach Unfall geflüchtet

Bebra. Am Donnerstag (04.01.), gegen 09.05 Uhr, befuhr eine Rotenburgerin mit einem VW Fox die Nürnberger Straße und bog von dort nach rechts in die Pfarrstraße ein. Nach wenigen Metern beabsichtigte die Pkw-Fahrerin zu wenden und stieß beim Rückwärtsfahren mit ihrem Fahrzeug gegen einen Straßenlaternenmast. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 950 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Hohenroda. Am Mittwoch (03.01.), gegen 13.55 Uhr, war ein 59-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem Mitsubishi von Ausbach nach Ransbach unterwegs. Aus unklarer Ursache geriet der Fahrer auf verschmutzter Fahrbahn ins Rutschen, geriet auf die Bankette, fuhr in den Graben und überschlug sich. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Der 59-Jährige sowie sein Mitfahrer wurden schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Unfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (04.01.), gegen 10.10 Uhr, parkte ein 30-jähriger Fahrer eines Renault Transporter aus Polen auf dem Parkbereich der Aral-Tankstelle in der Hünfelder Straße. Beim Ausparken stieß er derzeitigen Erkenntnissen nach mit dem Heck gegen den Mercedes eines Fahrers aus Bad Hersfeld. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.150 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

