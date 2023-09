POL-EL: Herzlake - Stromkabel gestohlen

Lingen (ots) - In der Zeit von Freitag, 13 Uhr bis Montag, 06:30 Uhr kam es in der Straße Am Hundesand zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Bereich einer Baustelle gewaltsam Zugang zu einem Stromkasten. Aus diesem entwendeten sie drei Stromkabel im Wert von 350 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

