POL-EL: Lingen - Stromkabel gestohlen

Meppen (ots) - In der Zeit von Freitag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr kam es in einer Lagerhalle in der Lanzstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zum Gelände, um dort ebenfalls gewaltsam in die Lagerhalle zu gelangen. Aus der Lagerhalle wurden insgesamt etwa 3 Tonnen Kupfer im Wert von 30000 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in ...

mehr