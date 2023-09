Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Heute Morgen gegen 7.10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Ford Transit, mit dem blauen Aufdruck "Interbau", den Brockhauser Weg in Richtung Josefstraße und touchierte den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Crafter (Autotransporter), wobei der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell