POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht mit Pedelec gesucht

Lingen (ots)

Die 77-jährige Fahrerin eines Honda Jazz befuhr am 31. August gegen 12.30 Uhr die Burgstraße, aus Richtung Georgstraße, in Fahrtrichtung Wilhelmstraße, Lingen. Eine Pedelec-Fahrerin befand sich direkt dahinter. In Höhe der ersten Ausfahrt im dortigen Kreisverkehr musste die 77-Jährige verkehrsbedingt halten. Dieses bemerkt die Pedelec-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Honda auf. Abschließend entfernt sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Die etwa 40-50-jährige Pedelec-Fahrerin mit blondiertem Long-Bob, mit dunklerem Ansatz, normal bis kräftige Statur trug eine, blaue Jacke (Funktionsjacke), dunkle Hose und fuhr ein dunkelblaues E-Bike mit tiefem Einstieg (Damenrad), schwarzen Lenker und Satteltasche auf dem Gepäckträger einseitig auf der linken Seite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

