POL-LIP: Extertal - Nalhof. Blitzer beschädigt.

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend (29.08.2023) gegen 21:10 Uhr einen feststehenden Blitzer an der Nalhofstraße nahe der Einmündung der Straße "Am Buchenbusch" beschädigt. Der Blitzer, der den Verkehr aus Bösingfeld in Richtung Rinteln blitzt, wies eine gesplitterte Glasscheibe vor der Kamera auf. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf den Täter oder die Täterin. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05222 98180 vom Kriminalkommissariat 5 entgegengenommen.

