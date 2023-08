Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Vorstellung des neuen Wachleiters - Einladung für Medienvertretende.

Lippe (ots)

Am kommenden Dienstag (05.09.2023) stellt Landrat und Behördenleiter Dr. Axel Lehmann im Beisein von Polizeidirektor Christian Peters (Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz) den neuen Leiter der Polizeiwache Lage vor. Medienvertretende sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und Polizeihauptkommissar Jan Becker persönlich kennenzulernen. Wir freuen uns, wenn Sie den neuen Wachleiter in der lippischen Bevölkerung vorstellen. Beginn ist um 16:00 Uhr im Polizeidienstgebäude Lage, Friedrich-Petri-Straße 16. Melden Sie Ihre Teilnahme bitte im Vorfeld bei der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Lippe an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell