Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Leichtverletzter bei Alleinunfall - kein Führerschein.

Lippe (ots)

Ein 22-jähriger Bielefelder wurde bei einem Alleinunfall auf der Lockhauser Straße leicht verletzt. Der Fahrer war am Montagabend (28.08.2023) gegen 20:15 Uhr mit seinem VW Golf auf der rechten Fahrspur in Richtung Innenstadt unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Kreuzungsbereich "Am Zubringer" kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den begrünten Mittelstreifen. Dabei stieß er gegen eine Laterne, die auf die Gegenfahrbahn fiel. Der Pkw überschlug sich und kam auf der linken Seite im Mittelstreifen zum Liegen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Fahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell