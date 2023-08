Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Hiddesen. Ältere Dame von Einfahrtreiniger bestohlen - Zeugenhinweise erbeten.

Am Sonntagmittag (27.08.2023) gegen 13 Uhr wurde eine 82-jährige Frau in ihrem eigenen Haus im Bentweg von einem unbekannten Täter bestohlen. Tatverdächtig ist ein Mann, der gemeinsam mit einem weiteren am Vortag (26.08.2023) die Einfahrt der älteren Dame gereinigt hatte. Unter dem Vorwand, am Tag nach dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten nach dem Befinden der Kundin zu fragen, gelangte der Täter in das Haus und durchsuchte unter anderem das Schlafzimmer. Die Frau erwischte den Mann dabei, wie er Schmuck mit unbekanntem Wert aus den Schubladen nahm und anschließend das Haus verließ. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Reinigungsarbeiten am Vortag beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 zu melden.

