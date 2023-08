Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchte Einbrüche in Apotheke und Reisebüro.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (09.08.2023) wurde in der Langen Straße ein versuchter Einbruch in eine Apotheke entdeckt. Unbekannte betraten einen unverschlossenen Vorraum und versuchten von dort gewaltsam in die Apotheke einzudringen, indem sie Steine gegen die Eingangstür warfen. Ein weiterer versuchter Einbruch in der Langen Straße wurde der Polizei von einem Reisebüro gemeldet. Dort hatten die Täter versucht die Eingangstür aufzuhebeln, um sich Zugang zum Geschäft zu verschaffen. Ein Zusammenhang beider Taten, die sich vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08./09.08.2023) ereignet haben, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen laufen. Wer Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell