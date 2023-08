Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach vier Ladendieben.

Lippe (ots)

Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Ladendiebstahl Ende Oktober 2022 in einem Supermarkt in der Landwehrstraße in Müssen nach vier unbekannten Männern. Zwei von ihnen füllten einen Einkaufswagen mit Waren. Ein dritter Tatverdächtiger bewegte den Wagen zunächst in den Eingangsbereich, bis ein vierter Unbekannter diesen samt Beute ohne zu bezahlen nach draußen zog. Dabei wurden die Männer videografiert. Nach richterlichem Beschluss finden Sie Bilder der Ladendiebe nun im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/112091 Obwohl die Aufnahmen nicht von besonders guter Qualität sind, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, da die Tatverdächtigen auffällige Kleidung tragen, die einen Wiedererkennungswert haben könnte. Wer Angaben zu den abgebildeten Männern machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell