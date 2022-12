POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Berne

Delmenhorst (ots) - Eine Frau wurde am Dienstag, 06. Dezember 2022, 11:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt. Die 61-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem Opel den Schlutterweg in Richtung Ganderkesee. An der Einmündung zur "Lange Straße" musste sie halten. Der ihr folgende Fahrer eines Peugeot, ein 28-Jähriger aus der Gemeinde ...

mehr