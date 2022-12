Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Hude

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer ist am Dienstag, 06. Dezember 2022, 22:30 Uhr, in Hude aufgefallen.

Der 24-jährige Mann aus der Gemeinde Ganderkesee war mit einem Ford auf der Blumenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Auf der Nordheide" bremste er zu spät, so dass die Front seines Pkws bereits auf die Fahrbahn ragte. Die Besatzung eines Streifenwagens kontrollierte den jungen Mann anschließend. Dabei nahmen sie Alkoholgeruch wahr und boten ihm die Durchführung eines Atemalkoholtests an. Dieser ergab einen Wert von 1,37 Promille.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

