Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Koffer einer Mutter im Hauptbahnhof gestohlen - Hamburger Bundespolizei nimmt diebisches Duo fest

Hamburg (ots)

Am 27.03.2022 gegen 09:30 Uhr befand sich eine Mutter mit ihrer Tochter im Kinderwagen an einem Fahrkartenautomaten auf dem Südsteg des Hamburger Hauptbahnhofs. Nach dem Lösen der Fahrkarte begab sie sich mit ihrer Tochter zu einer gegenüberliegenden Bäckerei, den Koffer ließ sie derweil am Fahrkartenautomaten stehen.

Diesen unbeobachteten Moment nutzen zwei zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Personen und entwendeten den Koffer.

Nachdem die Mutter, eine 45-jährige deutsche Staatsangehörige, den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete sie Anzeige bei der Hamburger Bundespolizei.

Umgehend versuchten die Beamten anhand der Videoüberwachungsanlage die Tat zu rekonstruieren. Tatsächlich konnten die beiden Personen, ein Mann und eine Frau, auf dem durch die Videoüberwachungsanlage gewonnenen Filmmaterial gesichtet werden.

Sowohl uniformierte Bundespolizisten als auch Zivilfahnder der Hamburger Bundespolizei prägten sich das Aussehen der beiden Personen ein und hielten nach diesen Ausschau.

Mit Erfolg, denn wenige Stunden später konnte das diebische Duo getrennt voneinander im Hamburger Hauptbahnhof entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um einen 44-jährigen Mann und eine 48-jährige Frau, beide deutscher Staatsangehörigkeit. Auch der gestohlene Koffer, in welchem sich unter anderem wertvoller Fingerschmuck befunden hatte, konnte sichergestellt werden.

Nachdem das diebische Paar erkennungsdienstlich behandelt worden war, musste es mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurden eingeleitet.

Der Koffer wurde im Laufe des Tages der Mutter ausgehändigt, die sich überglücklich zeigte.

Die Bundespolizei rät in diesem Zusammenhang:

Behalten Sie ihr Gepäck und Ihre Wertsachen stets bei sich und lassen Sie die Gegenstände nicht unbeaufsichtigt oder aus dem Sichtfeld.

Lassen Sie sich auch nicht von scheinbar belanglosen Fragen ablenken. Häufig gehen die Täter bei Diebstahlshandlungen gemeinschaftlich vor. Dabei nutzen sie oftmals Tricks oder Ablenkungsmanöver.

Nutzen Sie gegebenenfalls auch die Aufbewahrungsmöglichkeiten der Deutschen Bahn.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell