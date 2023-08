Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Missachtung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Da der Fahrer eines Busses die Vorfahrtregelung "rechts vor links" missachtete, ereignete sich am Dienstagmittag (08.08.2023) an der Einmündung Spiegelberg/Vogelsang ein Verkehrsunfall. Der 60-Jährige aus Detmold fuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Omnibus auf der Straße Vogelsang und bog an der Einmündung nach links in die Straße Spiegelberg ein. Dort war jedoch eine vorfahrtberechtigte 54-Jährige aus Enger mit ihrem Mazda in Richtung Innenstadt unterwegs. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Daraufhin stürzten drei Fahrgäste (69, 13 und 13 Jahre) im Bus und wurden leicht verletzt. Am Bus und Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

