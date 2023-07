Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Pedelec-Fahrer gestürzt - Blutprobe entnommen.

Warendorf (ots)

Am 29.07.2023, um 02:05 Uhr, wurde ein Pedelecfahrer durch einen Sturz leicht verletzt. Der Rettungsleitstelle war ein gestürzter Pedelec-Fahrer auf dem parallel zur K44, Langewiese, verlaufenden Radweg zwischen Sassenberg und Warendorf gemeldet worden. Der 21-jährige Warendorfer war auf dem Radweg aus Richtung Sassenberg kommend in Fahrtrichtung Warendorf unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Hierdurch zog er sich leicht Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Pedelecfahrer stark alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest des Warendorfers zeigte eine absolute Fahruntüchtigkeit an. Die Beamten ließen ihm daraufhin eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein.

