Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Pkw-Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am 29.07.2023, um 16:20 Uhr, wurde eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Oelde die L806, Hauptstraße, in Oelde-Lette in Richtung Oelde. Vor ihr fuhr eine 44-jährige aus Oelde-Lette. Als diese ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen müsste, fuhr die 79-Jährige auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Hierbei wurde die 44-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell