POL-WAF: Ahlen. Drei Verletzte bei Zusammenstoß im Gegenverkehr

Warendorf (ots)

Am 28.07.2023, um 14:40 Uhr, wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall in Ahlen auf der Weststraße leicht verletzt. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Ahlen fuhr zusammen mit seinem 1-jähriger Sohn und seinen 4- und 5-jährigen Töchtern aus dem Kreisverkehr Hammer Straße / Kapellenstraße / Walstedder Straße / Weststraße auf die Weststraße. Hierbei geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort zunächst mit dem Pkw eines 22-Jährigen aus Ahlen und danach mit dem Pkw eines 59-Jährigen aus Ahlen zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden der 22-Jährige und der 37-Jährige leicht verletzt. Die 5-jährige Tochter des 37-Jährigen wurde ebenfalls leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge der beiden verletzten Fahrzeugführer waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw wies nur leichte Schäden auf.

