POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 21. Januar 2023 -Einbruch in Sahlenburg-

Cuxhaven. Am 21.01.2023, kurz nach Mitternacht, kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Spanger Straße in Cuxhaven-Sahlenburg. Zwei bisher unbekannte, männliche Täter drangen hierbei in das Gebäude ein. Nach Verlassen des Objekts flüchteten beide Täter zunächst zu Fuß, wurden jedoch vermutlich von einer Zeugin beobachtet. Trotz sofort eingeleiteter, intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen mehrere Streifenwagen, Diensthunde als auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, konnten die Täter bisher nicht gestellt werden. Weitere Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden, wenn man auffällige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Verbrauchermarktes gemacht hat, auch bereits an Tagen vor der Tat.

