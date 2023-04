Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Altenbeken (ots)

(ah)Samstag, 15.04.23, 04:20 Uhr, 33184 Altenbeken, Hüttenstraße, Einbruch in Lebensmittelmarkt, In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Altenbeken. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe des Geschäfts ein und gelangten anschließend in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie Tabakwaren. Wer während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/3060 an die Polizei zu wenden.

