POL-PB: Motorradfahrer (23) lebensgefährlich und Sozius (10) schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Nachdem am Donnerstagmorgen unbekannte auf dem Westfriedhof eine Mülltonne in Brand gesetzt hatten (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5485323), brannte es am Abend gleich an vier Stellen auf dem Gelände. Gegen 22.00 Uhr bemerkten zwei Passanten einen brennenden Abfallcontainer mitten auf dem Friedhofsgelände. Sie alarmierten sofort die Polizei, die in wenigen Minuten ...

mehr