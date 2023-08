Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen Ehrsen-Breden. E-Scooter-Fahrer stürzt wegen Gegenverkehrs.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (26.08.2023) gegen 18 Uhr stürzte ein 59-jähriger Elektro-Scooter-Fahrer aus Höxter und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer gibt an, dass ihm auf der Ackerstraße ein Rollerfahrer mit einem schwarzen Roller (Kleinkraftrad) entgegenkam, ihn von der Straße abdrängte und anschließend in Richtung Breder Straße flüchtete. Der verletzte Mann wurde nach dem Sturz in ein Krankenhaus gebracht. Der Elektro-Scooter wurde beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Roller machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

